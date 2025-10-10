Была измена? Вероника Степанова назвала причину развода Оксаны Самойловой и Джигана

Психолог Вероника Степанова высказалась о разводе рэпера Джигана с женой. По ее мнению, в этот раз расставание случилось по вине Оксаны Самойловой, которая могла найти нового мужчину.

В личном Telegram-канале Степанова отметила, что в последнее время супруги часто снимались в различных реалити-шоу. Психолог не исключила, что благодаря этому Оксана поняла – ей нужен другой мужчина. Рэпера Вероника назвала «старым наркоманом* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) и качком с погасшим либидо».

«Учитывая количество реалити-шоу, презентаций и других проектов (в которых нон-стоп участвует звездное семейство), несложно предположить, Оксана нашла мужичка [получше]», - написала Степанова.

Отметим, что Джиган и Самойлова уже дважды расставались. Впервые о разводе они заговорили после рождения сына. Тогда артист ушел в загул, сбрил брови и попал в рехаб. Второй такой случай произошел спустя пару лет. Рэпер делился, что пристрастился к пиву, а также намекал, что была измена с его стороны. Оксана же признавалась, что в третий раз не сможет простить мужа.

Ранее Джиган выпустил трек, посвященный Оксане Самойловой, после того, как она подала на развод.