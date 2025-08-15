«Провала было реально два»: Юлия Высоцкая впервые ответила на насмешки из-за обугленных сырников

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые прокомментировала свои неудачные кулинарные эксперименты, которые стали мемами.

В Сети давно завирусились отрывки из кулинарного шоу Высоцкой с горящим шашлыком, обугленными сырниками и другими блюдами, которые готовила артистка.

В YouTube-шоу Aleko Юлия признала, что у нее действительно случались провалы, за которые ей стыдно. При этом она встала на защиту своих знаменитых сырников.

«Провала было реально два: горелые помидоры — это провал, и шашлык — это провал. За шашлык я отвечу», - сказала Высоцкая.

Она пояснила, что эпизод с приготовлением мяса на мангале снимался во время пандемии коронавируса. Однако оператор категорически отказался надевать маску на улице, из-за чего у звезды случилась истерика.

«Я прям начинаю рыдать, и я просто остальную съемку пыталась не плакать. Горели шашлыки, не горели шашлыки — мне все равно было», - разоткровенничалась телеведущая.

Историю с почерневшими после трехчасового запекания в духовке томатами Юлия решила не озвучивать и сразу перешла к сырникам. Она подчеркнула, что до сих пор не понимает, откуда столько хейта и насмешек в адрес этого блюда.

«За сырники отвечу: это самые вкусные сырники на свете! Если вы попробуете когда-нибудь эти сырники, вы другие есть не будете. У меня все дома пищат от этих сырников по-прежнему. Там, где все учились, я уже преподавала», - заявила Высоцкая.

Она признала, что часто ошибалась, но при этом никогда не позиционировала себя профессиональным поваром.

«Я — любитель», — заключила Юлия.

Ранее известный шеф-повар Константин Ивлев объяснил, почему зрители прощали Юлии Высоцкой плохие кулинарные навыки, а теперь высмеивают ее сырники и суп из крабов. По его мнению, многие были так влюблены в телеведущую, что просто не замечали некоторых шалостей.