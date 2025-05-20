«Протяну ему руку помощи»: Надежда Бабкина впервые высказалась об освобождении Ефремова
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75-летняя певица Надежда Бабкина впервые прокомментировала выход на свободу по УДО Михаила Ефремова. Народная артистка призналась, что готова пригласить звезду в постановки своего театра «Русская песня».
Бабкина отметила, что готова пригласить Михаила, так как никто не застрахован от ошибок.
«Я не из тех, которые будут затаптывать человека. Наоборот. Я протяну ему руку помощи», — приводит ее слова aif.ru.
Знаменитость рассказала, что испытала те же эмоции, которые были у Ивана Охлобыстина, узнав об освобождении заслуженного артиста. По словам Надежды, в тот момент она подумала, что Михаил молодец, хорошо держался, и благодаря этому смог освободиться раньше.
В театре «Русская песня» есть основной коллектив народников, но учреждение всегда приглашает разных артистов для постановок: они не состоят в штате.
В апреле осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов освободился из колонии по УДО. С тех пор артист в основном находится дома и занимается здоровьем.
Ранее Никита Ефремов рассказал об эмоциях отца после выхода на свободу. Наследник артиста признался, что родителя больше всего удивило большое количество китайских машин на дорогах.