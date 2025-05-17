Китайские авто и Юра Борисов: что больше всего удивило Михаила Ефремова после выхода на свободу

Михаил Ефремов провел пять лет в колонии после смертельного ДТП в Москве. Сын 61-летнего актера Никита Ефремов рассказал, что больше всего удивило отца на свободе.

Заслуженный артист России вышел на свободу в апреле прошлого года. Постепенно он адаптируется к жизни дома. Никита признался: больше всего отца удивило большого количество китайского автопрома на дорогах и то, что Юра Борисов сыграл Александра Пушкина в кино.

«Вокруг одни китайские машины? Потом спрашивает: "А что у вас Борисов Пушкина сыграл?!"», — рассказал Никита о вопросах отца с улыбкой на лице в эфире шоу «Кстати».

Ведущие поинтересовались у Ефремова-младшего, трудно ли ему быть в одном кадре с отцом. 36-летний актер пояснил, что скорее родителю с ним было трудно — Михаилу постоянно хочется внести исправления и подсказать сыну. При этом, по словам Никиты, ему понравилось работать с папой в сериале «Полет».

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении знаменитости было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года.

Ранее мы писали, что артист сдержал обещание и не садится за руль после УДО.