«Протрите очки»: Люся Чеботина попросила Сергея Соседова забыть ее имя

28-летняя певица Люся Чеботина отреагировала на критику Сергея Соседова, который заявил, что ей не место на сцене. Артистка призвала протереть очки и прекратить упоминать ее имя.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях исполнительницы.

«Уважаемый Сергей Соседов. Забудьте про мое имя пожалуйста и перестаньте его упоминать в своих высказываниях», - обратилась певица к музыкальному критику.

Чеботина считает, что этой статьей Соседов «закопал» себя и доказал непрофессионализм. Она уверена: критик «не в состоянии оценивать артистов», причем ни молодых, ни взрослых.

Люся опубликовала фрагмент своего выступления в качестве доказательства, что пела вживую. Певица была в пиджаке с острыми плечами и не увидела вульгарности в этом образе.

«Вы сидели в зале! И если вы не можете отличить живой вокал от плюса, то какой вы после этого критик? И да, что-то я не вижу на себе вульгарного образа. Протрите очки», - возмутилась Чеботина.

Она добавила, что сама пишет песни и «люди их любят».

Напомним, Соседов заявлял, что в певице нет ничего «цепляющего» - только «сплошная серость и пошлость». Он признался: присутствие такой исполнительницы на сцене является загадкой века.