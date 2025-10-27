«Не место на сцене. Сплошная серость и пошлость»: Сергей Соседов назвал звезд, которым запретил бы петь

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал бездарных звезд, которым не место на отечественной эстраде. В разговоре с «Общественной службой новостей» журналист раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, в творчестве которых нет ничего, кроме «сплошной серости и пошлости».

Сергей Соседов не скрывает: он не понимает, что на российской сцене делает Люся Чеботина, которая совершенно не умеет петь.

«Честно говоря, вот есть такая певица — Люся Чеботина. Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене, какова ее роль, какие функции она там выполняет? Она просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной “плюсовки”. Для меня явление под названием “Люся Чеботина” на нынешней российской эстраде — загадка века», — возмутился критик.

Телеведущий признался, что не видит в певице никакого потенциала, а ее творчество олицетворяет только «пошлость». «Люся, не место тебе на сцене. Нет в тебе ничего, что цепляет, сплошная серость и пошлость», — заявил Сергей Соседов.

В список звезд, которым он бы запретил петь, журналист включил и Клаву Коку. По мнению Сергея Соседова, артистка поет хуже Люси Чеботиной.

«Еще одно чудо в перьях… Девица, которая выступает с воровскими кликухами, — это очень ее характеризует. Но, что хуже, Кока поет ужаснее, чем Чеботина. Конечно, я и Чеботину живьем не слышал, но в целом ее голос очень слабый, а у Коки, как мне кажется, просто сплошной тюнинг вокала», — отметил телеведущий.

В заключение Сергей Соседов предположил, что совсем скоро вместо звезд и вовсе будет петь искусственный интеллект.

Ранее Сергей Соседов назвал Анну Семенович самой безголосой артисткой российской эстрады: «Там нет, не было и уже никогда не будет вокальных данных».