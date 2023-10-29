Депутат Драпеко назвала мерзостью поведение Пугачевой, Галкина* и Макаревича*

Заслуженная артистка РСФСР и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась об артистах, которые уехали из России. В беседе с aif.ru она порадовалась эмиграции Аллы Пугачевой, Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ).

Драпеко считает, что страна после отъезда этих деятелей культуры сбросила с себя, как чешую, все, что накопилось за 30 лет перестройки. В целом поведение музыкантов и юмориста зампред комитета Госдумы сочла мерзким и недостойным их званий.

Также артистка РСФСР назвала эмигрировавших звезд несчастными людьми, которые пошли по пути раскола и отделения от родной страны.

Ранее подобное мнение высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Народный избранник объяснил, почему звездная пара ничего не оставит в наследство своим детям. По его словам, Галкин* и Пугачева рискуют лишиться всего своего имущества за рубежом.

*признан иноагентом на территории РФ