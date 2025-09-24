«Противная ужасно!»: беременная Агата Муцениеце пожаловалась на дочь от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на дочь Мию. По словам звезды «Закрытой школы», девочка часто бывает противной, так как ей довольно сложно угодить.

В личном блоге беременная Агата опубликовала видео с дочкой, в котором показывала ее новую розовую шапку с рожками. Актриса отметила, что Мия всегда очень избирательно подходит к вещам, но именно этот предмет гардероба ей пришелся почему-то по вкусу.

«Ей просто невозможно угодить с одеждой! Она противная ужасно! А про эту шапку что ты сказала? Что она легендарная и любимая!» - рассказала Муцениеце.

К слову, не так давно актриса смогла наладить отношения с сыном Тимофеем. На протяжении нескольких месяцев мальчик не общался с матерью и жил с отцом Павлом Прилучным. Однако после того, как Агата забеременела, школьник стал все больше времени проводить вместе с ней. Тимофей принимал участие не только в гендерной вечеринке, но и присутствовал на свадьбе мамы с Петром Дрангой, которая состоялась в конце августа.

