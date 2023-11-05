Против Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело о мошенничестве

Министерство внутренних дел России завершило проверку в отношении блогера Виктории Бони, которую общественники обвинили в мошенничестве. В результате проведенных мероприятий состава преступления не обнаружили, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Как пишет Life.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, заявители не смогли документально подтвердить вред, нанесенный Боней.

Ранее в полицию на Викторию заявили возмущенные подписчики, которым звезда пообещала показать результаты пластической операции на лице без фильтров и косметики. Поклонники предприимчивой блогерши заплатили за эксклюзив по 1300 рублей, однако фото так и не увидели. Позже Боня поставила условие, заявив, что покажет лицо, если за это заплатят 30 тысяч человек. В итоге желающих набралось всего 400. Общий заработок Вики составил миллион рублей.

В августе Виктория Боня сообщила, что сделала пластическую операцию в США, за которую заплатила почти 20 миллионов рублей. Однако результат оказался не совсем таким, как она ожидала.

Ранее пластический хирург Дмитрий Зимин заявил, что Виктория после пластики стала выглядеть лучше. Однако того, зачем она ложилась под нож, он не увидел, а именно «лисьих глазок». Зимин отметил, что его коллега, вероятно, провел эндоскопическую коррекцию верхней трети лица, а также липофилинг средней трети. Что касается разреза глаз – то с ним, скорее всего, не работали.