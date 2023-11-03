Пластический хирург Зимин рассказал об осложнениях после операции Виктории Бони

Телеведущая Виктория Боня в конце октября в честь празднования Хэллоуина бесплатно продемонстрировала поклонникам свое лицо, которое скрывала после сделанной пластики. Результат оценил и пластический хирург Дмитрий Зимин. Он рассказал о ранее неизвестных деталях коррекции и осложнениях после нее.

По мнению специалиста, в целом Виктория после пластики стала выглядеть лучше. Однако того, зачем она ложилась под нож, он не увидел, а именно «лисьих глазок». Зимин отметил, что его коллега, вероятно, провел эндоскопическую коррекцию верхней трети лица, а также липофилинг средней трети. Что касается разреза глаз – то с ним, скорее всего, все-таки не работали.

Рассказал эксперт и об осложнениях, с которыми могла столкнуться Боня после перечисленных вмешательств. По его словам, нет ничего страшного, что реабилитация телеведущей длится так долго, ведь у каждого человека все индивидуально. К тому же многие хирурги в принципе боятся работать с лицом, потому что это крайне опасная зона, где одно неверное движение может до конца жизни обезобразить человека.

«Если неудачно сделать эндоскопию лба или периорбитопластику, вариантов осложнений множество. Лицо в целом – это одна опасная зона. Адекватно и грамотно проводят операции на лице не такое большое количество специалистов», - подчеркнул эксперт в беседе с Voice.

Ранее Виктория Боня честно рассказала, как развивались отношения с нынешним избранником.