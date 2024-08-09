Против русофобки Наргиз требуют возбудить уголовное дело из-за тату с Бандерой

Недавно уехавшая жить в США узбекская певица Наргиз похвасталась в соцсетях татуировкой с изображением пособника фашистов Степана Бандеры, что вызвало большое негодование у россиян. Общественники теперь просят возбудить уголовное дело в отношении артистки.

С соответствующей просьбой обратились общественники движения «Зов народа» к генпрокурору России Игорю Краснову. Они требуют проверить певицу по статьям о реабилитации нацизма и неоднократной пропаганды и демонстрировании нацистской атрибутики или символики, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Степан Бандера — украинский националист, организатор ряда террористических актов. Во время Великой Отечественной войны, отряды, сформированные Бандерой, воевали против Красной армии на территории Украины.

Отметим, что Наргиз неоднократно критиковала действия российских властей. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. Певице закрыт въезд и на Украину из-за посещения Крыма. В конце февраля 2024 года она публично отреклась от Родины и похвасталась американским паспортом.

Напомним, Наргиз Закирова похвасталась перед подписчиками своей новой татуировкой с изображением украинского националиста Степана Бандеры во время полета в США. Тату набито на ноге чуть выше колена.