Напомним, сейчас Закирова живет в США, у нее есть гражданство этой страны. В мае 2022 года певице запретили въезд в Россию до 2072 года. Об этом ей сказали правоохранители в аэропорту Домодедово. В итоге Закирову развернули на границе и депортировали в Узбекистан.

Степан Бандера — украинский националист, организатор ряда террористических актов. Во время Великой Отечественной войны, отряды, сформированные Бандерой, воевали против Красной армии на территории Украины.

Ранее мы писали о том, что 53-летняя певица Наргиз решила собрать группу в США и выдвинула требования.