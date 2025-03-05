Против молодого российского актера возбудили уголовное дело: подробности

Актера Глеба Калюжного подозревают в уклонении от армии. В отношении него возбудили уголовное дело.

Как пояснили РИА Новости источники в правоохранительных органах, против 26-летнего Глеба Калюжного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ из-за «продолжительного уклонения от армии».

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до двух лет.

Глеб Калюжный известен по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки», «Черная весна» и многих других. Также он снялся в фильме «Красный шелк» вместе с Милошем Биковичем, Еленой Подкаминской и другими именитыми артистами.

Артист пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Напомним, Глеб Калюжный встречался с пиарщицей Иды Галич, которая старше него на 10 лет. Недавно актер заявил о расставании с возлюбленной.