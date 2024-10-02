Против Лерчек и ее экс-мужа Артема возбудили новое уголовное дело

В отношении Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее экс-мужа Артема Чекалина возбуждено новое уголовное дело. Чету блогеров подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов.

Источник в правоохранительных органах рассказа РИА Новости, что против бывших супругов возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Речь идет о незаконном переводе платежей оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае. По предварительным данным, операции совершались по фальшивым документам.

Напомним, на Валерию и Артема Чекалиных было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. Столичный Следственный комитет отметил, что на протяжении двух лет Лерчек не переходила с упрощенной на общую систему налогообложения. Хотя она обязана была это сделать, так как на одних фитнес-курсах зарабатывала около 150 миллионов рублей. Также против Чекалиной возбудили второе уголовное дело об отмывании денег в крупном размере.

Позже экс-супруги погасили все долги перед налоговой.

Ранее стало известно, как Чекалины поделили имущество после развода. Глава семейства будет выплачивать 150 тыс. рублей в месяц на троих детей.