«Против девяти человек бесполезно что-либо делать»: Бурунов рассказал, как на него напали бандиты

Актер Сергей Бурунов поделился воспоминаниями о столкновении с бандитами. Это произошло 1986 году. Незнакомцы напали на будущую звезду кинематографа и ударили его по лицу.

Бурунов рассказал о случае из детства в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!». История артиста напомнила сериал про криминальную жизнь Казани «Слово пацана». Так, однажды Сергей направился вместе с друзьями в видеосалон. После просмотра фильмов ребят окликнули незнакомцы. Они завели несовершеннолетних в подъезд, и тогда Бурунов почувствовал себя в опасности. Подозрения будущего актера подтвердились — он получил удар по лицу.

«Я почувствовал, что нам просто конец. На тот момент я занимался восточными единоборствами, но понимал, что против девяти человек все равно бесполезно что-либо делать. Но кому-то из них не понравилось то, что я сказал, и я получил с ноги по лицу», — поведал артист.

Ранее Сергей Бурунов заявил, что постеснялся подойти к фигуристу Роману Костомарову на светском мероприятии. Актер не смог высказать спортсмену свое восхищение.