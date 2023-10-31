«Протащил свое личико на экран»: Шахназаров рассказал, благодаря кому стал известен Анатолий Белый

Актер Анатолий Белый уже больше года не живет в России. Он обосновался в Израиле и продолжает там свою творческую деятельность. Когда-то артист активно снимался в театре и был телезвездой. Журналист Михаил Шахназаров уверен, что Белый стал известным благодаря Марине Голуб.

Погибшая в ДТП Марина Голуб была замужем за Анатолием Белым 11 лет. После пара развелась.

«Анатолий Белый только за счет умершей Марины Голуб протащил свое личико на экран. А сейчас, Анатолий, вы идиот необразованный. Как можно написать «Россия» с маленькой буквы после того, сколько страна вам дала?», — возмутился Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».

Михаил считает, что артисту сложно будет добиться таких же успехов в другой стране.

Белый в свою очередь неоднократно признавался, что благодарен Марине Голуб за помощь. Несмотря на расставание, он говорит, что регулярно чтит память бывшей супруги.

Ранее Михаил Шахназаров назвал Анатолия Белого девочкой на фоне ситуации в Израиле. Подробности смотрите в этой статье.