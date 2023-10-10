Михаил Шахназаров назвал Анатолия Белого девочкой на фоне ситуации в Израиле. Журналист поделился мнением в эфире шоу «Полный абзац».

Многие звезды год назад переехали в Израиль, считая это место одним из самых безопасных. Однако после того, как там вспыхнул вооружений конфликт, они изменили мнение и покинули страну. Однако есть и те, кто предпочел там остаться. Супруг Аллы Пугачевой назвал Израиль вторым домом и изъявил желание пойти на фронт. Анатолий Белый также сейчас находится в стране. Правда, его позиция оказалась не такой активной.

В эфире шоу Михаил показал скриншот переписки Анатолия с подписчицей. Женщина поинтересовалась у актера, записался ли он уже в армию. Однако ее вопрос лишь разозлил Белого.

«Он, как девочка, ответил: «Думаете, это смешно? Идите в бан»», — цитирует StarHit высказывание из эфира передачи.

Журналист возмутился поведением Анатолия и раскритиковал его творчество.

Ранее мы писали о том, что во Франции отменили гастроли уехавшего из РФ актера Анатолия Белого. Подробности смотрите в этой статье.