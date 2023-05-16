Просят проверить бизнес: муж Нюши может пойти по стопам Блиновской

Громкая история с проверкой популярных блогеров никак не утихает. При этом в информационном пространстве мелькают все новые фамилии. Так, мужа певицы Нюши, бизнесмена Игоря Сивова просят проверить на наличие в бизнесе «схемы Лерчек и Блиновской». Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Супруг артистки предлагает курсы на экзотических островах. Он рассказывает о том, как «стать творцом своей жизни». В этом году он собирается путешествовать по Мальдивам, Турции, Великобритании, Оману и Бали. Игорь проводит марафоны, где учит людей быть богатыми и счастливыми, как он.

«Сивов обещает, что вы расслабитесь, услышите свой внутренний голос, полюбите себя и войдете в глубины подсознания. За все это придется заплатить чуть меньше 1 миллиона рублей», – отмечает источник.

Деятельность мужа Нюши привлекла внимание общественников из движения «Зов народа». Они просят председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить, нет ли у Игоря Сивова задолженности перед налоговой.

Ранее мы писали о том, чем такая проверка обернулась для популярной блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской. По последним данным, обвиняемая в неуплате налогов Блиновская выплатила лишь «мизерную часть». Напомним, что ей назначен домашний арест. Блогер могла попасть в СИЗО, но четверо детей и полное признание вины смягчили ситуацию.