Обвиняемая в неуплате налогов Елена Блиновская выплатила лишь «мизерную часть»

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей. Блогер начала выплачивать задолженность, однако остановилась на незначительной сумме.

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин назвал сумму, которую Блиновская выплатила государству, пишет ТАСС.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего десять миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей», — пояснил Бастрыкин.

Напомним, что Елене Блиновской назначен домашний арест. Блогер могла попасть в СИЗО, но четверо детей и полное признание вины смягчили ситуацию.

Ранее мы писали, что отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо дочери.