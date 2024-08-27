«Просят перевести миллион рублей»: Дубцова столкнулась с мошенниками вслед за Долиной

Певица Ирина Дубцова стала очередной жертвой мошенников. Вслед за артисткой Ларисой Долиной она столкнулась со злоумышленниками, которые от ее имени вымогают у людей деньги.

По словам Дубцовой, неизвестные получили доступ к ее контактам и пишут друзьям и коллегами знаменитости с просьбой дать денег. Суммы называют разные.

«С моего номера (якобы с моего) пишут моим друзьям и коллегам и просят перевести миллион рублей и другие суммы. Это, естественно, не я! Ничего никому не переводите. Это мошенники», — сообщила Ирина.

Напомним, что в последнее время мошенники активизировались и атаковали звезд отечественного шоу-бизнеса. Когда стало известно, что Лариса Долина потеряла 200 млн, продав из-за обмана квартиру, о столкновениях со злоумышленниками стали рассказывать и другие знаменитости.

Николай Басков делился, что чуть не лишился почти 10 млн рублей. Ему позвонили якобы с администрации президента и попросили перевести деньги для помощи жителям Курска. Артист на слово не поверил и проверил информацию. Тогда он и узнал, что чуть не стал жертвой махинаций.

Ранее Ирина Дубцова рассказала о романе 18-летнего сына.