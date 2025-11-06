«Простых задач для великих не бывает»: Вячеслав Фетисов поздравил Александра Овечкина с новым мировым рекордом

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что российский хоккеист Александр Овечкин может побить абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по совокупности голов в регулярном чемпионате НХЛ.

В разговоре с изданием «Абзац» бывший спортсмен напомнил, что отметившемуся своей 900-й шайбой в карьере Овечкину осталось всего 40 раз поразить ворота соперника, чтобы покорить отметку легендарного канадского хоккеиста в 1016 голов.

«Я его (Овечкина – прим. ред.) поздравил, пожелал забить эти шайбы, чтобы иметь абсолютный рекорд по всем показателям самого талантливого и забивающего в мировой истории хоккея. Непростая задача, но простых задач для великих игроков не бывает. Может, доберется. Будем на это надеяться», — подчеркнул Фетисов.

Напомним, что Александр накануне установил новый мировой рекорд. С учетом матчей плей-офф его результат составляет 977 шайб. Он находится на втором месте по сумме голов. В любом случает, считает Фетисов, к показателям россиянина уже никто не подберется.

