«Простота хуже воровства»: соседи Анастасии Волочковой раскрыли правду о ее тайной жизни

Анастасия Волочкова ведет активный диалог с публикой. Балерина готова обсудить с ней не только свою профессиональную деятельность, но и личную жизнь. Однако у такой открытости звезды есть и обратная сторона: Волочкова нередко становится жертвами мошенников. Не так давно ее обманул адвокат-инвалид и скрылся за границей. В беседе с Экспресс газетой певицы Татьяна и Елена Зайцевы прокомментировали ситуацию Анастасии.

По словам Елены, балерина «живет открыто». В отличие от других артистов, ее дом не имеет забора «до небес», вот почему при желании каждый может подсмотреть за ней.

Татьяна поддержала мысль сестры и сравнила дом Волочковой с проходным двором. Также она назвала одну черту в характере балерины, которая мешает ей жить. По мнению Зайцевой, Анастасия «слишком проста», поэтому ею все пользуются.

«Простота хуже воровства. А так она действительно добрая дурочка. В хорошем смысле этого слова», — резюмировала певица.

Ранее мы писали о том, что 47-летняя Анастасия Волочкова поцеловалась на сцене с молодым певцом Никитой Китоном. Подробности смотрите в этой статье.