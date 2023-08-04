«Простолюдин»: Поргина рассказала о хамстве руководителя «Ленкома» Варшавера

Актриса Людмила Поргина назвала директора «Ленкома» Марка Варшавера простолюдином и пожаловалась на его хамство. Об этом сообщает kp.ru.

Напомним, что ранее вдова Караченцова рассказала о скромной пенсии и маленькой зарплате в «Ленкоме». Она утверждает, что получает всего – 40 тысяч рублей. А пенсия – 17 тысяч рублей. Также она недовольна, что ее запихнули в массовку и не дают играть ничего путного, поэтому артистка приняла решение уволиться по собственному желанию.

Директор «Ленкома» Варшавер заявил, что впервые слышит об увольнении звезды.

«Она заявления не подавала. Ну а если принесет заявление, конечно, будет тяжело с ней расстаться», – отметил Марк Варшавер.

По словам мужчины, артистка больше говорит, чем делает. Людмила Поргина отреагировала на комментарий Марка Борисовича и сказала, что его слова обидели ее.

«Хамит мне как простолюдин. Кем он раньше был? Администратором! А я – любимая женщина великого Караченцова!» – высказалась звезда.

Поргина добавила, что у нее больше не сил слушать «оскорбления Варшавера».

Ранее мы писали о том, что у 74-летней Людмилы Поргиной может случиться инсульт. Дело в том, что медики нашли в правой ноге актрисы тромб. Он может спровоцировать инсульт, кровоизлияние или попасть в легкое.