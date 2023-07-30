10:59, 30 июля 2023
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«Может случиться инсульт»: Людмила Поргина сообщила о недуге
74-летняя актриса Людмила Поргина заявила об инсульте.
Вдова Николая Караченцова призналась в проблемах со здоровьем. Людмила Поргина имеет вероятность возникновения инсульта.
Дело в том, что медики нашли в правой ноге актрисы тромб. Он может спровоцировать инсульт, кровоизлияние или попасть в лёгкое.
Поргина объяснила, что сейчас важной задачей является растворение этого тромба. Для этого знаменитости необходимо регулярно принимать специальные лекарства.
Актриса рассказала, что о диагнозе узнала случайно. Поргина долго не придавала значение боли в колене, но вскоре пришла на обследование. Там и выявили наличие тромба.
Ранее мы писали, что Любовь Успенская осудила Гоар Аветисян за защиту медийного хирурга Тимура Хайдарова.
Источник фото:Starface.ru
Источник:НТВ, передача «Секрет на миллион»
Автор:Галина СьюТеги: