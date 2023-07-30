«Может случиться инсульт»: Людмила Поргина сообщила о недуге

Вдова Николая Караченцова призналась в проблемах со здоровьем. Людмила Поргина имеет вероятность возникновения инсульта.

Дело в том, что медики нашли в правой ноге актрисы тромб. Он может спровоцировать инсульт, кровоизлияние или попасть в лёгкое.

Поргина объяснила, что сейчас важной задачей является растворение этого тромба. Для этого знаменитости необходимо регулярно принимать специальные лекарства.

Актриса рассказала, что о диагнозе узнала случайно. Поргина долго не придавала значение боли в колене, но вскоре пришла на обследование. Там и выявили наличие тромба.

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