Простой лайфхак: Витас рассказал о восстановлении голосовых связок

Обладатель высокого голоса, певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) поделился интересной хитростью по быстрому восстановлению голоса.

Согласно его словам, в карьере певца часто случаются инциденты, когда голос оказывается сорванным, а через несколько дней должен быть концерт. Избавиться от этой проблемы поможет молчание и холодная газированная вода.

Витас рассказал, что для начала необходимо держать молчание в течение 12 часов. После этого нужно выпить холодной газированной воды. Дело в том, что это сужает сосуды, приводя голосовые связки в порядок, сообщает Газета.Ru.

Ранее мы писали, что вскрылась правда об «аншлаге» Витаса в Китае. Дело в том, что продюсер певца преувеличил число пришедших на концерт в десять раз.