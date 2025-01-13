Просто звездой быть недостаточно: Инстасамка зарегистрировала новое юрлицо

Исполнительница Дарья Зотеева, более известна как Инстасамка, решила разнообразить свою деятельность. Теперь, помимо музыкального бизнеса, девушка будет заниматься продажей продовольственных товаров.

У Инстасамки, как сообщает Telegram-канал Звездач, появилось новое юридическое лицо. ООО «Рич Флекс» будет заниматься производством снеков и питья. Компания певицы будет выпускать сухарики и безыгольные напитки.

Другой информации о будущем бизнесе Дарьи в России пока нет. Сама артистка еще никак не прокомментировала появление нового юрлица.

Если Инстасамка, по всей видимости, намерена вплотную заниматься бизнесом, то блогер Анастасия Ивлеева, наоборот, заявил о намерении покинуть его. Дело в том, что знаменитость решила сфокусироваться на пополнении семьи и больше не участвовать в делах корейского кафе, которое она открыла в прошлом году.