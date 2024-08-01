«Просто завидуют»: соседи требуют забрать детей у модели Селиверстовой из-за разгульного образа жизни

Популярная в начале 2010-х модель Марина Селиверстова после смерти мужа столкнулась с критикой соседей. Они просят соцопеку забрать детей из-за тараканов, грязи и кучи мужчин у женщины дома. Об этом сообщает StarHit.

В свое время звезда блистала на подиуме и мечтала строить карьеру в Европе, а также в США. Но из-за нехватки денег на билет, она не стала туда отправляться, а устроила личную жизнь.

Марина рассказала, что ее муж спился и умер после того, как не стало его матери. Жена нашла супруга в квартире, а после началась череда скандалов.

Так, соседи начали жаловаться на странных личностей и любовников, которые угрожают местным детям. Люди пожаловались соцзащите и попросили отнять у нее детей, за которым она якобы не ухаживает, а оставить с ней лишь 18-летнюю дочь. Было решено передать детей бабушке.

Селиверстова в студии шоу «Прямой эфир» рассказала об обострении своей болезни – рассеянный склероз и о том, что ей тяжело передвигаться по квартире. Она постоянно принимает таблетки, поэтому не пьет.

«Я много где снималась, работала, но из-за болезни теперь не могут. Он был и раньше, но так не проявлялся, а после смерти мужа заболела. Поэтому я хожу так, у меня болезнь. Мне нельзя пить и принимать ничего», – поделилась героиня программы.

Бывшая модель убеждена, что соседи хотят выселить ее, чтобы получить жилплощадь за 10,5 млн рублей. Правда, в квартире почти ничего нет. Марина не убирается, и совсем забросила жилище, когда детей у нее забрали. Корреспонденты своими глазами увидели там тараканов, грязь и пыль.

«Если пару раз видели меня с банкой пива, то это не значит, что я алкоголичка. Почему они все обозлились на меня? Просто завидуют, что я яркая и эффектная женщина, а все серые», — пожаловалась она.

Старшая дочь встала на защиту матери и заявила, что хочет взять сестер под опеку.

Ранее мы писали о том, что актер Нил Кропалов рассказал, как реагирует на звание внебрачного сына Абдулова.