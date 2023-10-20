«Просто волшебник»: шеф-повар Ивлев удивил свою супругу

Несколько лет телеведущий Константин Ивлев счастлив в браке с журналисткой Валерией Куденковой. У пары в прошлом году появилась на свет дочка Ника.

Пара старается проводить вместе все свободное время. Они заботятся о малышке, но и не забывают о себе. Этим летом супруги летали вдвоем в отпуск.

Накануне Ивлевы сходили вместе на свадьбу. Блогер рассказала, что они хорошо отдохнули и натанцевались. После девушек позвали ловить букет невесты, но обряд был нетрадиционным. Позвали и свободных, и замужних — если ловит свободная дама — значит она выйдет замуж, а если букет достанется замужней, то супруг должен сделать ей дорогой подарок от известного ювелирного бренда.

Молодая мама не поймала букет, и из-за этого расстроилась. Но когда она села в машину, муж достал коробочку с серьгами. Так Ивлев удивил свою возлюбленную.

«Муж у меня настоящий волшебник, а связь с Вселенной настолько четкая», — написала Валерия на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне блогер показала, как проводит время с маленькой Никой. Недавно Куденкова стала ведущей одной из рубрик программы «Мамы Пятницы», и она всерьез решила заняться дикцией, чтобы хорошо выглядеть в кадре. На одном из занятий присутствовала дочь ведущей.

Напомним, ранее шеф-повар Ивлев высказался о рецептах затравленной Высоцкой.