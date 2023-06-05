«Она вообще не в теме, как готовить»: шеф-повар Ивлев высказался о рецептах затравленной Высоцкой

Несколько недель назад в Сети стали распространяться фрагменты из кулинарной передачи Юлии Высоцкой, в которых были показаны ее самые неудачные рецепты. Так, ведущая учила зрителей готовить расплывшиеся сырники, макароны с алкоголем и сгоревший шашлык. За эти провалы актрису сначала многие просто высмеивали, а затем начали еще и травить. Заступиться за Юлию решились некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. А теперь на ее сторону встал и один из самых прославленных шефов страны Константин Ивлев.

По мнению повара, Высоцкую не за что унижать, ведь виновата во всем не она, и редакторы программы, не увидевшие в блюдах странности. Он призвал прекратить доставать артистку, ведь она не профессиональный кулинар и по большому счету даже не знает, что делать с продуктами, чтобы еда получалась вкусной.

«Я бы на самом деле не на нее набрасывался, а на шеф-редактора ее. Не на нее — она вообще не в теме, как готовить», - подчеркнул Ивлев в «Шоу Воли».

Напомним, что за все время Юлия Высоцкая ни разу не отреагировала на скандал вокруг своей передачи. На некоторое время она и вовсе пропала из Сети, а потом стало известно, что она улетела из страны. Пользователи решили, что на отъезд актриса решилась, потому что больше не могла вынести насмешек. Представители же Юлии отказались что-либо комментировать.

Ранее появились слухи, что на фоне стресса у Высоцкой пропал голос.