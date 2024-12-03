«Просто уже чужой человек»: дочь Волочковой захотела съехать от отца после рождения у него второго сына

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о непростых отношениях с дочерью Ариадной. Долгое время они не могли наладить общение, однако сейчас вновь сблизились. По признанию танцовщицы, девушка просто почувствовала себя чужой в доме отца, когда у него появились сыновья от Елены Николаевой.

Волочкова отметила, что считала предательством переезд Ариадны к папе. Однако не стала этому препятствовать, уважая ее выбор. Но, по мнению артистки, со временем дочь пожалела, что оставила мать, которая всегда окружала ее любовью и роскошными подарками.

«Коля Басков уделял моей дочери больше внимания, чем ее отец. Потому что у него уже были сначала одна жена, потом другая… <…> Я на самом деле просто выжидала момент. И когда уже двое маленьких детей родились в семье, она поняла, что там просто уже чужой человек», - заявила Анастасия в YouTube-шоу «PROжизнь».

Сейчас Ариадне уже 19 лет и, как отметила Волочкова, она хочет переехать от отца. У девушки есть молодой человек, и она активно устраивает свою жизнь, в которую звездная мама старается не влезать. Балерина призналась — у них с дочерью теперь доверительные отношения, и она поддерживает ее во всем.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась редкими фотографиями с мамой.