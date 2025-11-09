«Просто ужас»: звезда «Физрука» Владимир Сычев рассказал, как спас дочь от удушья

Звезда сериала «Физрук» Владимир Сычев вспомнил страшный случай из своей жизни. Он рассказал, как едва не потерял дочь, которая подавилась сушками и не могла дышать.

Сычев пришел в студию программы «Секрет на миллион» на НТВ. Владимир однажды оставил дочь с бабушкой и отправился на рынок. Женщина дала внучке сушку и отлучилась на минуту. Ребенок, пока остался один, засунул в рот еще две и стал задыхаться.

Сычев по пути на рынок почувствовал что-то неладное. Актер вернулся домой и стал свидетелем страшной сцены.

«В итоге две достал, а третья провалилась в горло, из-за чего она уже дышать не могла. Секунды бы хватило… Вытащил, и она задышала. В этот момент мама с водичкой заходит. Просто ужас», — поделился Владимир.

Ранее Сычев рассказал о своем прошлом в 90-е. По словам актера, у него возникали проблемы с милицией.