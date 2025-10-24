«Это была школа жизни»: актер Владимир Сычев рассказал о своем прошлом в 1990-е годы

Российский актер Владимир Сычев рассказал о своем криминальном прошлом в 1990-е года. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» он признался, что хоть и окончил с отличием ГИТИС, ему приходилось заниматься некоторыми вещами, из-за которых возникали проблемы с законом.

«Я был тем, кто приходил. На определенных этапах жизни были проблемы с (правоохранительными) органами. Но я не скажу, что мне стыдно, или я о чем-то жалею… Это была школа жизни. Слава Богу, что это закончилось!», — поделился актер на презентации нового сезона ТНТ.

Владимир также заявил, что является патриотом и очень радуется появлению в отечественном кинематографе фильмов, снятых по мотивам народных сказок.

«Я еще лет десять назад спрашивал, почему мы не снимаем русские сказки? Мое поколение, мы все на них выросли. Мне говорили, что это очень дорого. Но потом вышел “Чебурашка”, который собрал энное количество денег, и сейчас шестьдесят проектов параллельно в запуске. Поэтому, если бы меня послушали, начали бы раньше», — заявил Сычев.

