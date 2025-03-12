«Просто умираю от них»: Пресняков рассказал, какие подарки ждет на день рождения

Певец Владимир Пресняков-младший рассказал, каких подарков ждет на день рождения. Звезда в беседе с mk.ru признался, что обожает аксессуары и поинтересовался, почему журналисты не готовят ему презенты.

29 марта исполнитель хита «Замок из дождя» будет отмечать свой день рождения. Он рассказал, что любит подарки и хотел бы получить «цацки».

«Обожаю аксессуары, просто умираю от них. Вы даже не представляете, до какой степени я люблю всякие цацки такие, штучки. Я люблю, когда на мне все висит, когда на мне болтаются всякие штуки – они цацкают, кляцают. Это все божественно», – поделился артист.

Многие отмечают, что мужчина носит аксессуары в виде черепов. По словам Владимира, его это совершенно не смущает.

«Если, на ваш взгляд, это как-то тревожно выглядит, так вот это не так. Просто это то, кем мы можем стать после смерти», – объяснил свое отношение к этому звезда.

Пресняков признался, что давно мечтает получить презенты не только от друзей, поклонников и родных, но и от представителей прессы. Он попросил сделать ему подарок не деньгами, а подобрать что-то интересное.

«Допустим, цепочки какие-нибудь, кто-то – носочки. Вот это я бы хотел очень получить. А то вы подходите, спрашиваете и ничего не дарите никогда», – с улыбкой добавил певец.

Ранее мы писали о том, за что Наталья Подольская не простит Преснякова. Она призналась, что измена – это не самое глобальное, что может произойти.