«Что-то более глобальное, чем измена»: за что Наталья Подольская не простит Преснякова

Певица Наталья Подольская призналась, что предательство в ее понимании – это нечто большее, чем просто физическая измена любимого мужчины.

«Для меня это что-то более глобальное, чем измена. Предательство со стороны друзей или родных — то, что я не смогу простить», - разоткровенничалась артистка в интервью журналу «Коллекция Караван историй».

При этом жена Владимира Преснякова подчеркнула, что в браке для нее прежде всего важно доверие, так как простить предательство она не в состоянии.

Вместе с тем супруг артистки признался, что может простить многое, но не уверен, готов ли жить с обидами.

«Простить — смогу, но жить — не всегда. Злиться способен, пожалуй, только на глупость. Хотя и ее могу простить. Если ты считаешь себя умнее других, это тоже неправильно. Не нужно так думать»,— сказал певец.

Напомним, Владимир Пресняков начал встречаться с Натальей Подольской в 2005 году, в 2010 пара узаконила свои отношения. В семье растут двое детей.

Ранее Певица Наталья Подольская заявила, что Владимир Пресняков купил ей машину на Новый год.