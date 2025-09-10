«Просто убивает»: татарский певец Сабиров оказался в инвалидной коляске

Татарский певец и юморист Данир Сабиров оказался в инвалидной коляске после игры в волейбол. Как сообщило издание InKazan.ru, причиной стала серьезная проблема со спиной.

По словам артиста, во время игры у него вновь возникли сильные боли, хотя он уже проходил дорогостоящее лечение.

«Опять 25, дуслар (друзья. — прим. ред). Думал все прошло, только начал серьезно заниматься спортом, опять перекосило. Эта поясница меня просто убивает», — поделился Сабиров.

Как уточнил юморист, у него диагностирована протрузия позвонков L4 и L5. Врачи обещали, что результат лечения будет заметен через три месяца. Сабиров рассказал, что выполнял все рекомендации, но эффекта хватило лишь на лето.

Сейчас из-за проблемы верхняя часть его тела смещается влево, а близкое расположение нерва к позвонкам усугубляет боль.

Несмотря на ситуацию, певец заявил, что «всеми возможными способами будет стремиться вернуться к танцам».

Напомним, что 38-летний исполнитель является заслуженным артистом Татарстана. Он занимается не только музыкой, но и юмором. А в 2012 году стал первым в республике пародистом, давшим сольный концерт.

