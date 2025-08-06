«Просто так в Россию не ездит»: продюсер раскрыл, какой гонорар может запросить Леонтьев за выступление в Казани

Певец Валерий Леонтьев собирается выступить на фестивале «Новая волна» в Казани и спеть 5 шлягеров. По словам продюсера Сергея Дворцова, обычно артист берет от 15 млн рублей за мероприятие, но в данном случае, уверен он, не попросит денег за выход на сцену.

Создателем и организатором фестиваля «Новая волна» является композитор Игорь Крутой. Он пригласил Леонтьева выступить в Казани. Мероприятие будет проходить с 21 по 26 августа.

«Валерий Леонтьев просто так в Россию не ездит. Обычно он запрашивает за мероприятия 15–20 миллионов рублей. Для композитора Игоря Крутого даже Ирина Аллегрова выступает бесплатно. Я думаю, что у своего старого товарища Валерий Яковлевич не попросит денег», - рассказал Дворцов изданию «Абзац».

Продюсер не исключает, что певец попросит оплатить райдер и перелет. Однако «ради друга» выступление будет бесплатным, считает он.

В конце июня Леонтьев дал концерт во Франции. Народного артиста РФ осыпали комплиментами: говорилось, что 76-летний певец выкладывался на сцене на 100%.