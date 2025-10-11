«Просто романчики не интересуют»: Стефания Маликова рассталась с игроком Национальной хоккейной лиги Капризовым

Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, редко распространяется о личной жизни. Про девушку говорили, что она встречается с самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кириллом Капризовым. Однако сейчас, как утверждает сама звездная наследница, ее сердце свободно.

25-летняя Маликова приоткрыла завесу тайны личной жизни на YouTube-канале NIKKI SEEY. Ходили слухи, что дочь Маликова четыре года назад начала встречаться с Капризовым, а через год пара внезапно распалась. При этом ни Стефания, ни Кирилл никак не афишировали начало своих отношений и конец.

«Сейчас мое сердце свободно, да. Я могу об этом сказать. Кстати, это в первый раз, когда я об этом говорю. Я просто очень избирательна», — призналась девушка.

По словам Маликовой, ей не интересны мимолетные интрижки. Дочь известного российского певца настроена исключительно на продолжительные отношения, которые впоследствии станут прочным брачным союзом.

«У меня бабушка и дедушка 60 лет вместе, мама с папой 37. Поэтому конечно, это дает свои плоды, когда становишься взрослым человеком... Просто романчики не интересуют», — заявила Стефания.

