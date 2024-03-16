«Просто преклоняюсь»: Владимир Пресняков сделал неожиданное признание

Певец Владимир Пресняков сделал неожиданное заявление. В восьмом выпуске 12-го сезона шоу «Голос» на Первом канале артист признался, что боготворит женское начало.

«Я очень люблю женскую энергетику, женское начало во всем. Я просто преклоняюсь перед женщинами. Я так устроен», — поделился Владимир Пресняков.

В эфире нового выпуска участницы шоу Анна Иванова и Виолетта Ткаченко исполнили песню «Поговори со мною, мама». Владимир Пресняков оценил выступление девушек и признался, что он забыл про песню, поскольку просто любовался на красивых девушек.

«Получилось так, что преобладание аранжировки мощнее: скрипки играли потрясающие, что-то волшебное. Девочки стояли такие красивые. Но вот не случилось. Я забыл, что это песня. Просто слушал скрипку либо смотрел на красивых девчонок, восхищался ими», — признался певец.

Ранее мы писали о том, что Zivert чуть вступила в конфликт с Владимиром Пресняковым в битве за конкурсанта на «Голосе». Певица повернулась к понравившейся участнице шоу, однако артист, повернувшийся к конкурсантке первый, использовал функцию «блок», из-за чего Zivert не могла бороться за эту участницу шоу.