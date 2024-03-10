Не стала сдерживать эмоции: Zivert попыталась «выцарапать» глаза Владимиру Преснякову на «Голосе»

Этап слепых прослушиваний на шоу «Голос» завершился. Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и Юлия Zivert набрали в свои команды последних участников. При этом борьба за конкурсантов была жесткой. Так, Zivet чуть ли не повздорила с Пресняковым из-за 28-летней певицы.

Юлии очень понравилась девушка и то, как она исполняет композицию. В итоге она повернулась к ней, но тут же столкнулась с непреодолимым препятствием: Пресняков, повернувшийся к участнице первый, использовал функцию «блок». Таким образом, Zivert не могла бороться за эту конкурсантку.

Ситуация очень разозлила знаменитость. Ведь предыдущий номер закончился для нее подобным образом, когда функцией «блок» уже воспользовался Антон Беляев, другой наставник. Он, к слову, и стал подначивать Юлию «выцарапать» глаза Преснякову. Исполнительница даже встала со своего места, но в итоге конфликт был исчерпан.

Ранее экс-солист «АукцЫона» Сергей Рогожин назвал причину отсутствия Дмитрия Нагиева в шоу «Голос». По его словам, сейчас актер сосредоточен на других проектах.