«Просто позор»: Амаяк Акопян объяснил, почему отказывается сниматься в кино

В последнее время иллюзионист Амаяк Акопян ведет затворнический образ жизни и жалуется на проблемы со здоровьем. Заслуженный артист России признался, что ему регулярно предлагают роли в кино, но он от них отказывается.

За свою карьеру Акопян снялся в более 25 картинах. Но с начала нулевых он перестал появляться на экранах.

«Те роли, которые мне сегодня предлагают в кино и сериалах — просто позор. Великая Фаина Раневская говорила: „Сняться в плохом кино — все равно что нагадить в вечность“. И с ней нельзя не согласиться», — приводит его слова StarHit.

По этой причине Акопян отказывается от съемок, хотя предложений, говорит он, поступает очень много. В основном, как объясняет артист, его зовут играть пенсионера, бывшего артиста цирка или советской эстрады. Однако Акопян не видит себя в этих образах и надеется, что ему еще достанется хорошая роль.

Артист признается, что его здоровье оставляет желать лучшего. При этом Акопян шутит, что не стареет, а становится с годами «винтажнее и авантажнее».

Ранее иллюзионист пожаловался на шарлатанов, которые начали регулярно звонить после появившейся в СМИ информации о его болезни.