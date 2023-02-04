«Просто пожить для себя»: раскрыто личное решение Валерия Меладзе

Певец Валерий Меладзе может прекратить концертную деятельность. Об этом заявил бывший продюсер артиста Константин Сергеев.

«Думаю, он уже может не выступать и просто пожить для себя», - выразил мнение первый промоутер исполнителя в разговоре с МК.

Он отметил, что Меладзе работает для русскоязычной публики, а в перспективе 57-летний певец может оставить выступления только «на закрытых вечеринках «для очень уважаемых людей».

Как отмечает издание со ссылкой на нынешнего директора певца Сергея Луппова, участие Меладзе в корпоративах за границей стоит 100 тыс. евро.

Сергеев считает, что если такую сумму платят, значит на Меладзе «есть спрос».

Напомним, певец улетел из России в 2022 году. При этом его жена Альбина Джанабаева, похоже, осталась здесь. Она не ведет соцсети и лишь недавно подтвердила, что певец ее бросил, уехав в Дубай.