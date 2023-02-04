«Просто пожить для себя»: раскрыто личное решение Валерия Меладзе
Бывший продюсер Меладзе рассказал, для какой публики певец продолжит давать концерты.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певец Валерий Меладзе может прекратить концертную деятельность. Об этом заявил бывший продюсер артиста Константин Сергеев.
«Думаю, он уже может не выступать и просто пожить для себя», - выразил мнение первый промоутер исполнителя в разговоре с МК.
Он отметил, что Меладзе работает для русскоязычной публики, а в перспективе 57-летний певец может оставить выступления только «на закрытых вечеринках «для очень уважаемых людей».
Как отмечает издание со ссылкой на нынешнего директора певца Сергея Луппова, участие Меладзе в корпоративах за границей стоит 100 тыс. евро.
Сергеев считает, что если такую сумму платят, значит на Меладзе «есть спрос».
Напомним, певец улетел из России в 2022 году. При этом его жена Альбина Джанабаева, похоже, осталась здесь. Она не ведет соцсети и лишь недавно подтвердила, что певец ее бросил, уехав в Дубай.