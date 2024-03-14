«Просто пошутила»: зачем Люся Чеботина назвала своим конкурентом Ольгу Бузову

Певица Люся Чеботина шутила, когда назвала Ольгу Бузову своим главным конкурентом. Такое мнение высказал музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.

Как пояснил Рудченко, Чеботина не могла всерьез сравнить себя с Ольгой Бузовой: телеведущая ей не конкурент, уверен он.

«Мне кажется, Люся Чеботина просто пошутила в отношении Ольги Бузовой. Конечно же, она не конкурент», — цитирует продюсера NEWS.ru.

Продюсер считает, что есть более достойные артисты, которые способны выиграть награду на крупной музыкальной премии и побороться за звание лучшей исполнительницы. Рудченко считает, что лучшим исполнителем в прошлом году стала Анна Асти, и ее победа была бы действительно заслуженной.

Напомним, Люся Чеботина заявила, что в отечественном шоу-бизнесе за последние несколько лет произошли глобальные изменения. Артистка отметила, что появились новые музыканты, но своей главной соперницей назвала поющую телеведущую Ольгу Бузову. При этом она назвала материал телеведущей «действительно классным». Певица также выделила творчество молодых исполнителей: NЮ, Макана, Эльмана, Андро и Джонни.