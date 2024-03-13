Певица Люся Чеботина назвала Ольгу Бузову своей главной конкуренткой

Певица Люся Чеботина заявила, что в отечественном шоу-бизнесе за последние несколько лет произошли глобальные изменения. Артистка отметила, что появились новые музыканты, но своей главной соперницей назвала поющую телеведущую Ольгу Бузову.

Люся посетила пресс-завтрак телеканала МУЗ-ТВ, в ходе которого было объявлено о том, что после двухлетнего перерыва 14 июня состоится «Премия МУЗ-ТВ».

«На звание лучшей исполнительницы, наверное, буду я в номинации. Мне кажется, Оля Бузова может быть моей конкуренткой, потому что она действительно в последнее время удивляет классным материалом, песнями, но мы дружим и у нас взаимная любовь, поэтому это будет такая добрая конкуренция», - приводит Kp.ru слова Чеботиной.

Певица также отметила творчество молодых исполнителей, среди которых выделила NЮ, Макана, Эльмана, Андро и Джонни.

«Хотелось бы, чтобы и в этот раз МУЗ-ТВ объединила и молодых, и мастодонтов нашей эстрады, таких как Лолита, Филипп Киркоров, Дима Билан», — заявила Люся.

Также мы писали, что «отмененная» после скандальной «голой» вечеринки певица Лолита Милявская впервые за долгое время вновь появилась на публике. Она посетила пресс-завтрак телеканала МУЗ-ТВ, в ходе которого поделилась своими дальнейшими планами на жизнь и творчество.