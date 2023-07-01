Просто погода не удалась: Галкин* попытался оправдаться за провал в Анталье

Шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) уже больше года живет за границей и пытается заново строить карьеру. Первые месяцы у него это успешно получалось. Залы хоть и были меньше чем в России, но при этом зрителей было довольно много. Однако со временем билеты на его шоу стали продаваться все сложнее, и сейчас артист даже не скрывает – свободных стульев действительно много.

Близкие к окружению мужа певицы Аллы Пугачевой делились, что он, хоть и не показывает этого, но сильно переживает из-за своих провалов. Артист стал получать еще больше негатива в свой адрес из-за антироссийских высказываний, и все меньше людей стали его поддерживать. Чтобы вернуть русскоязычную публику, Галкин* даже пытался удалить из Сети все ролики со своими скандальными заявлениями и запретил снимать себя на сцене. Но не помогло.

Около месяца назад шоумен дал новый концерт в Анталье, но об этом многие даже не знали, так как он не стал освещать его в социальных сетях. Спустя время стало ясно, по какой причине. Оказалось, что даже на профессиональных фото, сделанных командой комика, все равно было не скрыть пустые кресла. Сам Галкин*, все-таки поделившийся одним снимком, оправдался – погода была плохая, а концерт на улице.

«Концерт был месяц назад, и я давно ничего не публиковал, но это не значит, что я забыл нашу замечательную встречу! Несмотря на прогнозы о проливном дожде, вас было очень много. И дождь прекратился прям перед концертом», - отметил Максим Галкин* в личном блоге.

Ранее стало известно, что артист потерял последних друзей в России. Никто из отечественных звезд публично не решился обратиться к нему в день рождения.

*(Признан иноагентом на территории РФ)