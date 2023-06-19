Никто и не вспомнил: Максим Галкин* лишился последних друзей в России

Шоумен Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) уже больше года живет и работает за границей. Он принял решение покинуть Россию из-за несогласия с политикой страны и, как заявляет сам, еще ни разу не пожалел об этом. Перед своим отъездом, да и после него, артист сделал ряд скандальных высказываний, из-за которых от него отвернулись не только отечественные поклонники, но и многие друзья-звезды. И если первые месяцы у него еще были товарищи, которые продолжали о нем отзываться только в хорошем ключе, то сейчас не осталось и их.

В минувшее воскресенье, 18 июня, супруг певицы Аллы Пугачевой отметил день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Вот только об этом мало кто вспомнил, ведь ни сам Галкин*, ни другие его знакомые никак не напомнили о празднике в социальных сетях, что крайне странно. Обычно звезды, являясь публичными личностями, поздравляют друг друга в личных блогах. Да и сам комик всегда в свой день публиковал посты с откровениями. Однако в этом году он предпочел этого не делать.

Более того, никто из отечественных звезд даже в комментариях не счел нужным оставить теплые слова шоумену. По всей видимости, никто не рискнул публично обратиться к Максину* даже в его день рождения. На данный момент муж Примадонны никак не прокомментировал поступок бывших друзей.

Напомним, что карьера Максима Галкина* сейчас переживает не лучшие времена. Он перестал собирать даже половины залов, а в некоторых странах так и вовсе стали отменять его концерты. Так, недавно стало известно, что артиста отказались принимать в Казахстане.

*(Признан иноагентом на территории РФ)