«Просто отвратительно»: Лера Кудрявцева унизила Наташу Королеву на шоу «Суперстар!»

Скандалом между членами жюри завершился очередной выпуск шоу «Суперстар!». Лера Кудрявцева и Наташа Королева не смогли прийти к общему мнению по поводу выступления Татьяны Марковой с песней «Одиночество», а после перешли на личности.

Так, исполнительнице хита «Желтые тюльпаны» номер конкурсантки Марковой понравился. С ее мнением согласился и критик Сергей Соседов. При этом Кудрявцева похвалила только костюм исполнительницы и призналась, что песня Славы в исполнении Марковой пришлась ей не по душе.

После этого Кудрявцевой и Королевой предложили спеть с конкурсанткой на бис. Наташа сразу же согласилась, а Лера категорически отказалась, но решила поддержать номер танцем. При этом после она раскритиковала пение Наташи.

«Королева, ты тоже плохо спела. Ты спела отвратительно просто», –внезапно заявила Кудрявцева.

В ответ Наташа попыталась оправдаться и отметила, что Лера ужасно танцевала. В итоге спор прервала ведущая шоу Лолита Милявская, она назвала обмен «любезностями» звезд «караоке-серпентарием», а судьи поставили Марковой семь баллов, сообщает StarHit.

Ранее мы писали, что Наташа Королева стала членом жюри в популярном телевизионном шоу «Суперстар!». В первом же выпуске она не смогла совладать с нахлынувшими эмоциями и призналась, что с трудом держит себя в рамках приличия.