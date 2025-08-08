«Просто остановил наркомана наглого»: Ираклий объяснил, зачем избил Михаила Гребенщикова

Певец Ираклий Пирцхалава прокомментировал новости о драке с Михаилом Гребенщиковым. Артист объяснил, что причиной конфликта стало употребление финалистом «Фабрики звезд» запрещенных веществ* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Как пояснил исполнитель хита «Лондон-Париж», инцидент произошел полтора месяца назад. Певца возмутило, что Гребенщиков курит в общественном месте.

«И я просто остановил наркомана наглого, который курил в общественном месте! Который нахамил мне, когда я ему сделал замечание. Да, по закону я поступил неправильно и понес наказание», — поделился Пирцхалава.

Ираклий считает, что по-мужски и по-человечески поступил правильно, но он не оправдывает себя. Артист отметил, что произошедшая ситуация станет для него уроком.

Напомним, Пирцхалава и Гребенщиков повздорили во время фестиваля «Арт-футбол», который проходил в июне 2025 года. Сообщалось, что Ираклий проходил мимо отеля и якобы оскорбил организаторов фестиваля — Михаил попытался пошутить над высказываниями коллеги и получил удар в голову.

