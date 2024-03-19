«Просто осознал»: Азиза назвала неожиданную причину ухода Леонтьева со сцены

Певица Азиза назвала возможную причину ухода артиста Валерия Леонтьева со сцены. Артистка заявила, что он не мог устать физически, но осознал: пора идти другим путем.

Комментарий исполнительницы приводит сайт mk.ru.

«Я не думаю, что Валера устал физически… Просто он осознал, что на сегодняшний день ему нужно идти другим путем развития», - сказала Азиза и отметила, что Леонтьев занимается спортом и всю жизнь уделял внимание телу.

Певица признается, что всем будет не хватать Леонтьева на сцене – артиста по-прежнему любят зрители. Если бы он объявил о концерте, то билеты на выступление раскупят моментально, полагает Азиза.

Исполнительница охарактеризовала коллегу как «очень мудрого человека», который никогда никого не обсуждал и не осуждал. Обычно в шоу-бизнесе любят «перемывать кости», говорит Азиза. Леонтьев же никогда в этом не участвовал, он «никому не переходил дорогу и не делал зла».

Азиза утверждает, что певец не идет на компромисс ни с душой, ни с внутренним миром. «Он, как солнце, светит для всех», - заключила певица.

Напомним, об уходе Леонтьева стало известно 19 марта – в день его рождения. Это подтвердил концертный директор артиста Борис Чигирев.