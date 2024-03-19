«Это констатация факта»: концертный директор Валерия Леонтьева прокомментировал уход артиста со сцены

Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев прокомментировал новость об уходе певца со сцены. В беседе с РЕН ТВ он подтвердил, что исполнитель хита «Полет на дельтаплане» больше не будет выступать.

По словам концертного директора, Валерий Леонтьев уже давно не выступает с концертами, поэтому его уход со сцены — не новость, а факт.

«На самом деле это просто констатация факта. Он уже достаточно давно покинул сцену и не работает на концертах, нигде не участвует. Закончил работать», — рассказал Борис Чигирев Также концертный директор артиста отметил, что, по мнению самого Валерия Леонтьева, он уже достаточно отработал на сцене.

Напомним, 19 марта, в день своего 75-летия, Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Певец признался, что решил уйти из профессии даже без прощального тура. По мнению артиста, жанр, в котором он проработал полвека, не терпит «дряхлости».

Валерий Леонтьев записал более 30 альбомов за время своей музыкальной карьеры. Самые известные его песни — «Полет на дельтаплане», «Маргарита», «Казанова», «Исчезли солнечные дни», «Если ты уйдешь», «Зеленый свет», «Каждый хочет любить», «Августин».

В 1996 году Валерий Леонтьев удостоился звания народного артиста России. Кроме того, артист является многократным лауреатом премий «Звуковая дорожка», «Овация» и «Золотой граммофон».

Ранее мы писали о том, что друг Валерия Леонтьева, композитор Михаил Герцман, раскрыл, как певец отпразднует 75-летие.