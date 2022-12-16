Стало известно, чем на самом деле занимается в Израиле Пугачева, пока Галкин* зарабатывает деньги
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Уже долгое время Алла Пугачева вместе со своей семьей проживает в Израиле. Поговаривают, супруги едва сводят концы с концами, поскольку за рубежом выступления Максима Галкина* не пользуются спросом. Пока мужчина пытается хоть как-то заработать деньги, его возлюбленная ведет активную светскую жизнь. Так, в Сети появилось фото, подтверждающее это.
Стало известно, что на днях Алла Борисовна посетила выставку, организованную еще одним эмигрировавшим артистом. На мероприятие Примадонна отечественной эстрады взяла своего сына. Поклонники певицы с восторгом отреагировали на фотографию и отметили, что подросший Гарри с каждым днем все сильнее становится похожим на звездного отца.
Алла Борисовна с сыном
Фото: Из профиля Instagram Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Видимо, Пугачева действительно не скучает в Израиле и совсем не вспоминает о родной стране.
Ранее сообщалось о том, что Анна Семенович заявила о своем похищении. Мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, схватил певицу и понес в неизвестном направлении. Подробности читайте в этой статье.
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