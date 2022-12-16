Стало известно, чем на самом деле занимается в Израиле Пугачева, пока Галкин* зарабатывает деньги

Уже долгое время Алла Пугачева вместе со своей семьей проживает в Израиле. Поговаривают, супруги едва сводят концы с концами, поскольку за рубежом выступления Максима Галкина* не пользуются спросом. Пока мужчина пытается хоть как-то заработать деньги, его возлюбленная ведет активную светскую жизнь. Так, в Сети появилось фото, подтверждающее это.

Стало известно, что на днях Алла Борисовна посетила выставку, организованную еще одним эмигрировавшим артистом. На мероприятие Примадонна отечественной эстрады взяла своего сына. Поклонники певицы с восторгом отреагировали на фотографию и отметили, что подросший Гарри с каждым днем все сильнее становится похожим на звездного отца.